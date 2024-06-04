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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 20:03 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:03
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda, 6 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 718 mermi ve bu silahlara ait 13 şarjör ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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