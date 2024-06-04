Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 504 kol saati, 179 cep telefonu ile 490 elektronik sigara ele geçirildi.

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