Şanlıurfa'da kursiyerler yıl sonu sergisi açtı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı.
Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünlerinden oluşan sergi, lavanta bahçesi kümbet evlerinde açıldı.
Serginin açılışına Suruç Kaymakam Vekili Ahmet Fatih Sungur, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve davetliler katıldı.
Sergide, kursiyerlerin yoğun emek ve özenle hazırladığı el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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