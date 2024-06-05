Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şüphelinin ayrıca 20 farklı dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.C. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, İ.C'nin evinde yaptığı aramada, 57 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri ve 2 telsiz ele geçirdi.

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