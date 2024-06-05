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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:53 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:53
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, 2 kilo 108 gram sentetik uyuşturucu, 131 gram eroin, 5 sentetik hap, 1 uzun namlulu silah ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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