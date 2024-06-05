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        Şanlıurfa'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tır ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:01
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        Şanlıurfa'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tır ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        S.Ç. idaresindeki 63 ZF 532 plakalı tır, Suruç-Şanlıurfa otoban bağlantı yolunda, M.P. idaresindeki 27 N 3981 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar yoldan çıktı.

        Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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