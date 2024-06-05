Şanlıurfa'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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