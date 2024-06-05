Şanlıurfa'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tır ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tır ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 63 ZF 532 plakalı tır, Suruç-Şanlıurfa otoban bağlantı yolunda, M.P. idaresindeki 27 N 3981 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar yoldan çıktı.
Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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