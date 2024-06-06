Şanlıurfa'da 13 silah ele geçirildi

Adreste yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 5 av tüfeği, 21 şarjör, 2 dürbün, 402 mermi, 3 kabza ile 1 üç ayak ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Hayriye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

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