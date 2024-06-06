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        Şanlıurfa'da 13 silah ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 1 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:35 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:35
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        Şanlıurfa'da 13 silah ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 1 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Hayriye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 1 uzun namlulu tüfek, 7 tabanca, 5 av tüfeği, 21 şarjör, 2 dürbün, 402 mermi, 3 kabza ile 1 üç ayak ele geçirildi.

        Ev sahibi Y.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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