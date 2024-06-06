Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesinde çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Belediyenin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri, yangın çıkan yerde çalışma yaptı.
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