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        Şanlıurfa'da kamyonete çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 21:21 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:21
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        Şanlıurfa'da kamyonete çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki kişi yaşamını yitirdi.

        A.P'nin kullandığı 27 U 7177 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa arasında yol kenarında duran 06 CPD 928 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut Özçıkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Özçıkan'ın cesedi, Birecik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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