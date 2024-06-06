Şanlıurfa'da kamyonete çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki kişi yaşamını yitirdi.
A.P'nin kullandığı 27 U 7177 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa arasında yol kenarında duran 06 CPD 928 plakalı kamyonete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut Özçıkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Özçıkan'ın cesedi, Birecik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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