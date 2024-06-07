Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuuşturucu ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kırsal Yücelen Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 58 kök Hint keneviri, 250 gram esrar, 1 uzun namlulu tüfek ile 1 şarjör ve 108 mermi ele geçirildi.

Ev sahibi Lütfü Ö. gözaltına alındı.