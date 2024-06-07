Hayvancılığın merkezlerinden Şanlıurfa'da kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Türkiye'de hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirmeye başladı.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 13-18 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 130-170 bin lira arasında satılıyor.

- "Son bir haftadır fiyatlar bayağı düştü"

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hareketliliğin başladığını söyledi.

Fiyatlarda son günlerde önemli bir düşüş yaşandığını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızın ucuz et yemesi ve hayvan alması için fiyatları daha aşağıda tutmaya çalışıyoruz. Canlı hayvan pazarımız doğu bölgesinden batıya sevk noktasında bir liman pazarı görevi görüyor. Bu sene fiyatlarda bu saatten sonra bir yükseliş beklemiyoruz, fiyatlar şu anda uygun. Özellikle küçükbaştaki fiyatlar daha da düşmeye devam ediyor. Büyükbaş biraz daha yüksek ama son günlerde yaşanan düşüşle beraber yerine oturacak diye düşünüyoruz. Herkesi kurban almaya davet ediyoruz. Şanlıurfa'da kurban fiyatları Türkiye'nin en ucuz ve en uygun fiyatları olacak çünkü burası hayvancılığın merkezi. Son 1 ayda İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Hatay ve diğer deprem bölgesinden yoğun talep var, bunları karşılamaya çalışıyoruz. Son bir haftadır fiyatlar bayağı düştü, bundan aşağı düşmesini beklemiyorum. Bu düşüşü değerlendirip hemen kurbanlarımızı almamızda fayda var. Ekonomik nedenlerden dolayı ve yurt dışındaki ucuz kurban hisselerinden dolayı biraz talep düşüklüğü var."