Hayvancılığın merkezlerinden Şanlıurfa'da kurban pazarlarında hareketlilik başladı
Türkiye'de hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.
Türkiye'de hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.
Besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için merkez Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirmeye başladı.
Pazarda küçükbaş hayvanlar 13-18 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 130-170 bin lira arasında satılıyor.
- "Son bir haftadır fiyatlar bayağı düştü"
Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hareketliliğin başladığını söyledi.
Fiyatlarda son günlerde önemli bir düşüş yaşandığını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:
"İnsanlarımızın ucuz et yemesi ve hayvan alması için fiyatları daha aşağıda tutmaya çalışıyoruz. Canlı hayvan pazarımız doğu bölgesinden batıya sevk noktasında bir liman pazarı görevi görüyor. Bu sene fiyatlarda bu saatten sonra bir yükseliş beklemiyoruz, fiyatlar şu anda uygun. Özellikle küçükbaştaki fiyatlar daha da düşmeye devam ediyor. Büyükbaş biraz daha yüksek ama son günlerde yaşanan düşüşle beraber yerine oturacak diye düşünüyoruz. Herkesi kurban almaya davet ediyoruz. Şanlıurfa'da kurban fiyatları Türkiye'nin en ucuz ve en uygun fiyatları olacak çünkü burası hayvancılığın merkezi. Son 1 ayda İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Hatay ve diğer deprem bölgesinden yoğun talep var, bunları karşılamaya çalışıyoruz. Son bir haftadır fiyatlar bayağı düştü, bundan aşağı düşmesini beklemiyorum. Bu düşüşü değerlendirip hemen kurbanlarımızı almamızda fayda var. Ekonomik nedenlerden dolayı ve yurt dışındaki ucuz kurban hisselerinden dolayı biraz talep düşüklüğü var."
- "Kurbanlık için son günü beklemeyin" uyarısı
Besicilerden Mehmet Emin Aslan ise yaklaşık 7 aydır beslediği hayvanlarını pazara getirdiğini belirterek, "Bu sene kurbanlık fiyatları uygun. Vatandaşların kurbanlıklarını son güne kalmadan almasını tavsiye ediyorum. Son güne kaldı mı hayvan pahalı olur, hayvan bulamazlar." diye konuştu.
Celil Orhan da yaklaşık 4 aydır beslediği 100 küçükbaş hayvanını bayrama sayılı günler kala pazara getirdiğini belirterek, "Pazarda hayvanlarımızı satışa sunduk, vatandaşlar gelip satın alacak. Şu an piyasa normal, küçükbaş hayvanlarımı 12-17 bin, büyükbaşlar ise 80-150 bin arası satılıyor. Talepler biraz az ama artacağını bekliyoruz." dedi.
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