Şanlıurfa'da kasaplar denetlendi

Bir işletmede yapılan denetimde, 14 kilogram kıymanın içinde tavuk bulunduğu ve iş yerinin çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki kasaplarda denetimler gerçekleştirildi.

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