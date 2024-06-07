Birecik'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, Kaymakam Mustafa Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Bahadır İyilikci, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, kurum amirleri, usta öğreticiler ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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