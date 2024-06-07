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        Birecik'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:54 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:54
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        Birecik'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.

        Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, Kaymakam Mustafa Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Bahadır İyilikci, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, kurum amirleri, usta öğreticiler ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Gürbüz, kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi.

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