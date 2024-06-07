Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Şanlıurfa'da "Filistin için kıyama davet" mitinginde konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Bugün yapılması gereken sadece konuşmak, kınamak ve lanetlemek yerine somut adımlar atmaktır, yaptırım uygulamaktır." dedi.

Erbakan, partisince Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen "Filistin için kıyama davet" mitingine katıldı.

Fatih Erbakan, Filistin'in, Kudüs'ün, Gazze'nin ve mazlumların sahipsiz olmadığını ve zulme karşı çelik gibi bir iradeyle dimdik ayakta olduklarını haykırmak için buluştuklarını belirtti.

Filistin'in sahipsiz olmadığını dile getiren Erbakan, şunları söyledi:

"Bugün yapılması gereken sadece konuşmak, kınamak ve lanetlemek yerine somut adımlar atmaktır, yaptırım uygulamaktır. Merhum Erbakan Hocamız 'İsrail laftan anlamaz. İsrail güçten anlar' diyordu. Tüm İslam aleminin ortak hareket etmesi, bu zulme karşı yaptırım uygulaması için Türkiye'nin öncülüğünde bütün İslam alemini harekete davet ediyoruz. Sadece kınamak, sadece lanetlemek yerine asıl olarak yaptırım uygulayın."

Erbakan, iktidara geldiklerinde yapacakları ilk işin Müslüman ülkeleri bir araya toplayarak bu yaptırımları ortaya koyup zalimleri bu zulümden vazgeçirmek olacağını dile getirdi.