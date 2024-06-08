Gaziantep ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu başladı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Şehitkamil ilçelerinde Dervişpaşa Ortaokulu ile Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, sınav 227 okulda yaklaşık 62 bin 500 adayın katılımıyla başladı.

Zeytindalı Eğitim Kampüsü'nde yer alan Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'ne sınav için gelen öğrenciler, yapılan kimlik ve belge kontrolü sonrasında içeriye girdi. - Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Çakmakçı Sait Ortaokulu, Mükrime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Afşin Eshab-ı Kehf Ahadolu Lisesi önüne gelen öğrenciler, görevlilerin belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı. Sınava girecekleri binayı karıştıran bazı öğrencileri ise görevliler yönlendirdi.

Kimliğini kaybeden veya evde unutan adaylar, nüfus müdürlükleri ve sınav merkezlerine polis ekipleri tarafından yetiştirildi. Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, başarılı olmaları için dua etti. - Malatya Malatya'da 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, erken saatte gelerek okul bahçesinde başlama saatini bekledi. Bazı öğrenciler de okulun karşısındaki Yapraklı Parkı'nda oturdu. Sınav saatine yakın içeriye alınmaya başlayan öğrenciler bina önünde sıraya girdikten sonra kontrolün ardından salonlara alındı.