Şanlıurfa'da artezyen çukuruna düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde artezyen çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde artezyen çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mustafa Kaçmaz’ın Alakonak Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı aramada, çocuğun 8 metrelik artezyen çukuruna düştüğü belirlendi.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Kaçmaz'ın cansız bedeni çukurdan çıkırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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