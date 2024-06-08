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        Şanlıurfa'da artezyen çukuruna düşen çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde artezyen çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:03
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        Şanlıurfa'da artezyen çukuruna düşen çocuk öldü
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde artezyen çukuruna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Mustafa Kaçmaz’ın Alakonak Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı aramada, çocuğun 8 metrelik artezyen çukuruna düştüğü belirlendi.

        AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Kaçmaz'ın cansız bedeni çukurdan çıkırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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