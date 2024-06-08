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        Şanlıurfaspor'da genel kurul ertelendi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un olağan kongresi, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:04
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        Şanlıurfaspor'da genel kurul ertelendi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un olağan kongresi, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

        Şanlıurfaspor Futbol Şube Sorumlusu Adnan Yükselir, AA muhabirine yaptığı açıklamada Şanlıurfaspor Tesisleri’ndeki genel kurulun 15 Haziran Cumartesi gününe ertelenmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Kongrede bir liste hazırlanmamasının takım adına kötü olduğunu anlatan Yükselir, "Rakip takımlar, hoca ve oyuncu transferi çalışmalarını yaparken bizim kongrede bir yönetim listesinin çıkmaması tüm taraftarları üzmüştür. Kentin ileri gelenlerinin buluşarak güçlü bir liste oluşturup takımı sıkıntılı durumdan kurtarmaları lazım." dedi.

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un olağan genel kurulu, 15 Haziran Perşembe günü çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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