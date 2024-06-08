Şanlıurfa'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
Şanlıurfa'da bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
Şanlıurfa'da bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
Merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yabancı uyruklu Nur Süleyman'ın (29) yaşadığı evden sesleri duyan komşular, durumu kadının eşine bildirdi.
Eve gelen kadının eşi, Nur Süleyman'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü gördü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Süleyman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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