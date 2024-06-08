Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Şehmus Karakılıç idaresindeki 31 TZ 100 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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