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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:06
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Şehmus Karakılıç idaresindeki 31 TZ 100 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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