Şanlıurfa'da polis ekipleri YKS'ye giren adayları sınav merkezlerine yetiştirdi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişememe riski olan 2 adaya polis ekipleri yardımcı oldu.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetişememe riski olan 2 adaya polis ekipleri yardımcı oldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli polisler, kimliklerinde sorun olan 2 öğrenciyi İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürdü.
Geçici kimlik belgesi çıkartılan 2 öğrenci daha sonra ekiplerce sınava girecekleri okullara yetiştirildi.
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