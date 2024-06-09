Şanlıurfa'da patlayan borudan sızan sular ekinlere zarar verdi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle arpa ekili tarlayı su bastı, ekinlerde zarar oluştu.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle arpa ekili tarlayı su bastı, ekinlerde zarar oluştu.
Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru hattının Dumlukuyu Mahallesi yakınlarındaki kısmı, henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Tazyikle metrelerce yükseğe fışkıran su, çevredeki arpa ekili arazilerde birikti.
Bir bölümü sular altında kalan tarlalardaki su birikintisi arpa ekinine zarar verdi.
Yaklaşık 1 saatlik akıntının ardından vanası kapatılan boru hattı onarıldı.
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