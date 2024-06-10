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        Ceylanpınar Tarım İşletmesinde çıkan yangınlar söndürüldü

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınların söndürüldüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:01 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:01
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        Ceylanpınar Tarım İşletmesinde çıkan yangınlar söndürüldü
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        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınların söndürüldüğünü bildirdi.

        TİGEM'den yapılan yazılı açıklamada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi sahasında gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu Gümüşsü Nustel bölgesinde çıkan yangının bölgedeki ekipler tarafından yarım saatte kontrol altına alındığı belirtildi.

        Kısa süre sonra ise Gümüşsu Nustel ve Tüem bölgelerindeki 2 kilometrelik alanda peş peşe 3 yangının çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yangın, tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangınlara, TİGEM'e ait 6 itfaiye aracı, 6 su arazözü, 30 pulluklu büyük traktör, 4 greyder ve 250 personelle müdahale edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları, askeriyeye ait TOMA'lar, askerler ve çevre köylerden gelen vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Zarar tespit çalışmaları halen devam ediyor."

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