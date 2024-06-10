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        Şanlıurfa'da iki mahalledeki kuduz karantinası devam ediyor

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklerde kuduz vakasına rastlanması üzerine 2 mahallede uygulamaya başlanılan karantina devam ederken, bölgede yaşayanlar sahipsiz hayvanların aşılanmasını talep ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:53
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        Şanlıurfa'da iki mahalledeki kuduz karantinası devam ediyor
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklerde kuduz vakasına rastlanması üzerine 2 mahallede uygulamaya başlanılan karantina devam ederken, bölgede yaşayanlar sahipsiz hayvanların aşılanmasını talep ediyor.

        Kent merkezinde bulunan ve yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı Batıkent ile 200 kişinin ikamet ettiği kırsal Payamlı mahallerinde kuduz olduğu tespit edilen sahipsiz köpekler nedeniyle başlatılan karantina uygulaması sürüyor.

        Her iki mahallede belirli bölgelerde "dikkat kuduz risk bölgesi" yazılı uyarıcı levhalar bulunuyor.

        Bölgede yaşayan vatandaşlar ise sokağa çıkmakta endişelendiklerini belirterek, sahipsiz hayvanların bir an önce aşılanmasını istiyor.

        Batıkent Mahalle Muhtarı Halil Kaya, AA muhabirine, 4 Haziran'da köpeğin bir kişiye saldırdığı bilgisi üzerine parka gittiklerini ve köpeği belediye görevlilerine teslim ettiklerini söyledi.

        Daha sonra ise yetkililerin yeniden mahalleye gelerek köpekte kuduz çıktığını kendilerine ilettiklerini ve çeşitli önlemler aldıklarını anlatan Kaya, "Mahalleli tekrardan hayvanların aşılanmasını istiyor. Bu kuduz vakası mahallede tedirginliğe yol açtı. Aynı zamanda ben dün taziyedeyken hayvanseverler gelip benim muhtarlığımı basmışlar. Ben bunları şiddetle kınıyorum. Zaten hukuk süreci başlattım, davacı ve şikayetçiyim." dedi.

        - Vatandaşlardan aşılama çağrısı

        Mahallede 17 yıldır yaşadığını belirten Mehmet Kendirli ise kuduz vakasının kendilerini çok rahatsız ettiğini söyledi.

        Tedirgin bir şekilde dışarıya çıkmak istemediklerini dile getiren Kendirli, "Yetkililerden talebimiz bu hayvanların toplanıp aşı yapılması ve güvenli bir ortamda muhafaza edilmesi. Devletimizin gereğini yapacağından şüphemiz yoktur ayrıca muhtarımıza yönelik yapılan hareketleri de kınıyorum." diye konuştu.

        Mahallede yaşayan Faruk Köprü de köpeklerde çıkan kuduz vakasının ailece kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, bölgedeki sahipsiz köpeklerin aşılanmasını istediklerini kaydetti.

        Mahallede 15 yıldır yaşadığını dile getiren Fatih Beyazkendirci ise bölgedeki köpeklerin hem kendisini hem de çocuklarını rahatsız ettiğini söyledi.

        Bölgedeki köpeklerin aşılarının yeniden yapılmasını istediklerini ifade eden Beyazkendirci, şunları söyledi:

        "Gün geçtikçe burada köpekler çoğalmaya başladı, kuduz vakası artmaya başladı. Bundan dolayı çocuklarımız dışarıya çıkamaz hale geldi. Son dönemde bir motosiklet bile buradan geçemez oldu çünkü köpekler kovalıyor. Kuduz vakası çıktığından beri çocuklarımız parklara bile gitmiyor. Her taraf bu köpeklerden dolayı pislik içerisinde. Biz bu köpeklerin buradan toplatılıp aşılanması, mümkünse belediyenin barınaklar yapması, onlarla ilgilenmesini istiyoruz."

        Kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta Ufuk Kılıç'a (16) ve Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da Mustafa Şahin'e saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmiş ve mahallelerde karantina uygulaması başlatılmıştı.

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