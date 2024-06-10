Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Anne Emine Savuşmak ise saldırı sonrası kızını gördüğünde endişelendiğini belirterek, "Köpekler evin etrafındaymış. 2 köpek birden gelmiş ve kızıma saldırmışlar." ifadelerini kullandı.

Sokaklardaki sahipsiz köpek sorununa çözüm bulunmasını isteyen Savuşmak, "Belediye bu başıboş köpekleri toplasın artık. Biz korkuyoruz. Çocuklarımızın can güvenliği yok burada. Kapının önüne dahi çocuklarımızı çıkaramıyoruz. Bu soruna çözüm bulun artık." dedi.

Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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