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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 19:15 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:15
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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Eylül Savuşmak'a (4), ilçe kırsalında bulunan Ayaklı Mahallesi Talihli mezrasındaki evinin yakınlarında sahipsiz 2 köpek saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.

        Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Baba İsa Savuşmak, gazetecilere, kızının başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını ve eşinin haber vermesi üzerine hemen evine gelerek kızını hastaneye götürdüğünü söyledi.

        Sokaklardaki sahipsiz köpek sorununa çözüm bulunmasını isteyen Savuşmak, "Belediye bu başıboş köpekleri toplasın artık. Biz korkuyoruz. Çocuklarımızın can güvenliği yok burada. Kapının önüne dahi çocuklarımızı çıkaramıyoruz. Bu soruna çözüm bulun artık." dedi.

        Anne Emine Savuşmak ise saldırı sonrası kızını gördüğünde endişelendiğini belirterek, "Köpekler evin etrafındaymış. 2 köpek birden gelmiş ve kızıma saldırmışlar." ifadelerini kullandı.

        Olay nedeniyle kızının çok korktuğunu belirten anne, köpeklerin toplanarak barınaklara götürülmesini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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