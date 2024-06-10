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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 21:50 Güncelleme: 10.06.2024 - 21:51
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        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda silahla yaralanan E.E. 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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