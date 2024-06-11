Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yenişehir Mahallesi'nde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Aramalarda 213 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram toz esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, ruhsatsız 3 tabanca ile mermi ve uyuşturucu madde satışından kazanıldığı düşünülen 83 bin 100 lira ele geçirildi.
Operasyonda M.E, R.D, Ö.İ, S.E.S. ve A.E. gözaltına alındı.
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