Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

Silah, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgada yaralanan Eyüp E, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Turgut Özal Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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