Şanlıurfa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Koçali Kalaner idaresindeki 07 YU 621 plakalı otomobil, Hasan Çelebi Mahallesi Yusuf Sami Caddesi'nde Cihan Kayaş yönetimindeki 54 AAJ 785 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Aksoy yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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