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        Suruç'ta öğrencilerin yıl sonu resim sergisi açıldı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Yünlü Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:55
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        Suruç'ta öğrencilerin yıl sonu resim sergisi açıldı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Yünlü Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı.

        Okulun yıl sonu etkinlikleri kapsamında Sanat Sokağında düzenlenen ve okul öğrencileri tarafından yıl boyu yapılan resimlerin yer aldığı serginin açılışını Kaymakam Vekili Ahmet Fatih Sungur tarafından yapıldı.

        Sergiyi gezen Sungur ve beraberindekiler, eserleri yakından inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

        Açılışa Sungur'un yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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