Suruç'ta öğrencilerin yıl sonu resim sergisi açıldı

Sergiyi gezen Sungur ve beraberindekiler, eserleri yakından inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Okulun yıl sonu etkinlikleri kapsamında Sanat Sokağında düzenlenen ve okul öğrencileri tarafından yıl boyu yapılan resimlerin yer aldığı serginin açılışını Kaymakam Vekili Ahmet Fatih Sungur tarafından yapıldı.

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