Şanlıurfalı öğrenciler halayı çevrim içi olarak yurtdışındaki akranlarıyla paylaştı

Şanlıurfa'da bir okul, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Kültürlere Yolculuk Projesi kapsamında Avrupa ülkelerindeki öğrenci akranlarıyla yöresel oyun olan Şemmame'yi çevrimiçi olarak paylaştı.

Şanlıurfa Şehit Mehmet Uyar İlkokulu Müdürü Ahmet Taylan, öğrencilerin bu yıl Romanya kuruculuğunda başlatılan Yunanistan, Gürcistan ve İspanya gibi ülkelerden okullarla Kültürlere Yolculuk Projesi kapsamında işbirliği yaptıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda projenin yürüdüğünü belirten Taylan, amaçlarının milli değerlerin tanıtılması ve korunmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.