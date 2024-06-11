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        Şanlıurfalı öğrenciler halayı çevrim içi olarak yurtdışındaki akranlarıyla paylaştı

        Şanlıurfa'da bir okul, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Kültürlere Yolculuk Projesi kapsamında Avrupa ülkelerindeki öğrenci akranlarıyla yöresel oyun olan Şemmame'yi çevrimiçi olarak paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:00
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        Şanlıurfalı öğrenciler halayı çevrim içi olarak yurtdışındaki akranlarıyla paylaştı
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        Şanlıurfa'da bir okul, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Kültürlere Yolculuk Projesi kapsamında Avrupa ülkelerindeki öğrenci akranlarıyla yöresel oyun olan Şemmame'yi çevrimiçi olarak paylaştı.

        Şanlıurfa Şehit Mehmet Uyar İlkokulu Müdürü Ahmet Taylan, öğrencilerin bu yıl Romanya kuruculuğunda başlatılan Yunanistan, Gürcistan ve İspanya gibi ülkelerden okullarla Kültürlere Yolculuk Projesi kapsamında işbirliği yaptıklarını söyledi.

        Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda projenin yürüdüğünü belirten Taylan, amaçlarının milli değerlerin tanıtılması ve korunmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

        Müdür Taylan, şöyle konuştu:

        "Kültürel miraslarımızı uluslararası bir platformda farklı ülkelere tanıtmak ve farklı kültürel değerler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilerimizle projeye dahil olduk. Kasım ayında başlayan projemiz yeni yıl kartları hazırlama, ulusal hikayeler aktarma, gurur duyduğumuz değerlerin posterini oluşturma, tarihi yerlerimizi tanıtma gibi etkinliklerle devam etti. Öğrencilerimiz yöresel halk oyunlarımızdan Şemmammeyi çevrim içi olarak yurtdışındaki akranlarıyla paylaştı. Oyunumuz Avrupa'daki farklı öğrencilerden çok büyük bir beğeni topladı, çocuklarımızla gurur duyduk. Öğrencilerimiz bu proje sayesinde farklı ülkelerden akranlarıyla birlikte İngilizce dilinde iletişim kurma, yeni arkadaşlar tanıma, bazı web 2.0 araçlarını öğrenme ve gerektiğinde kullanabilme şansına sahip oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

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