Şanlıurfa'da kuduz ihbarı yapan muhtara hakaret eden 4 kişi aranıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklere ilişkin kuduz ihbarı yapan muhtara hakaret ettikleri ve kamu malına zarar verdikleri tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batıkent Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin 4 Haziran'da bir kişiye saldırması üzerine muhtar Halil Kaya tarafından ilgili kurumlara ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bir grup, muhtarlık önünde toplanarak kapıya ve bazı noktalara "katil" yazarak çeşitli pankartlar astı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, 4 kadın hakkında "kamu malına zarar verme", "hakaret" ve "tehdit" suçlamalarından yakalanmaları için çalışma başlatıldı.