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        Şanlıurfa'da kuduz ihbarı yapan muhtara hakaret eden 4 kişi aranıyor

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklere ilişkin kuduz ihbarı yapan muhtara hakaret ettikleri ve kamu malına zarar verdikleri tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:01 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:01
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        Şanlıurfa'da kuduz ihbarı yapan muhtara hakaret eden 4 kişi aranıyor
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklere ilişkin kuduz ihbarı yapan muhtara hakaret ettikleri ve kamu malına zarar verdikleri tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Batıkent Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin 4 Haziran'da bir kişiye saldırması üzerine muhtar Halil Kaya tarafından ilgili kurumlara ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bir grup, muhtarlık önünde toplanarak kapıya ve bazı noktalara "katil" yazarak çeşitli pankartlar astı.

        Başlatılan soruşturma kapsamında, 4 kadın hakkında "kamu malına zarar verme", "hakaret" ve "tehdit" suçlamalarından yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

        Ayrıca Siverek'te bulunan hayvan barınağından 28 sahipsiz hayvanın sahiplendirme işlemleri mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili kuruluş ve kişilere idari para cezası uygulandı.

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeklerde kuduz vakasına rastlanması üzerine 8 Haziran'da Batıkent ve Payamlı mahallerinde karantina uygulaması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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