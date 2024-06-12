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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:35
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kırsal Sarıören ve Konurtepe mahallerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce buradaki ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 4 şarjör, 254 mermi ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda M.C.Ç, V.D. ile M.S.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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