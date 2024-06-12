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        Şanlıurfa'da görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Emre Filikci yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:41
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        Şanlıurfa'da görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Emre Filikci yaşamını yitirdi.

        İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Emre Filikci (30),12 Haziran 2024 tarihinde görevli olduğu esnada kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Hayatını kaybeden meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

        Evli olan Filikci'nin cenazesi, yarın Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba köy camisinde düzenlenecek tören sonrası defnedilecek.

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