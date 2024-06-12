Şanlıurfa'da görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Emre Filikci (30),12 Haziran 2024 tarihinde görevli olduğu esnada kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Hayatını kaybeden meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

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