Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan gelincik tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan gelincik, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan gelincik, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Doğada yaralı halde gelincik bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine bildirdi.
Ekipler tarafından koruma altına alınan gelincik, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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