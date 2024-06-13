Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan gelincik tedavi altına alındı

Doğada yaralı halde gelincik bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.