Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 09:43 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Cemal Bayar yönetimindeki 63 EG 801 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 26'ncı kilometresinde İhsan Kaya idaresindeki 06 ACL 950 plakalı panelvanla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Varol kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Sedef Güler'in annesinden yürek yakan açıklama!
        Milei hükümetine karşı şiddetli protesto
        Milei hükümetine karşı şiddetli protesto
        Komşuda kavuran sıcak!
        Komşuda kavuran sıcak!
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Kadın doktoru nakavt etmişti! Ödül gibi ceza!
        Spor salonunda cinayet!
        Spor salonunda cinayet!
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Gülistan Avcı 80 yaşındaydı... Katil komşu!
        Gülistan Avcı 80 yaşındaydı... Katil komşu!
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Çocuk işçi yasağında çelişki
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Başbakanın danışmanı seçim tarihi üzerine bahis oynamış
        Başbakanın danışmanı seçim tarihi üzerine bahis oynamış
        Kararsızlar için uygun fiyatlı deniz tatili rotaları
        Kararsızlar için uygun fiyatlı deniz tatili rotaları

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan gelincik tedavi altına alındı
        Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan gelincik tedavi altına alındı
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpekler barınakta aşılanıyor
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpekler barınakta aşılanıyor
        Şanlıurfa'da görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybet...
        Şanlıurfa'da görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybet...
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Şanlıurfa'da 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı devam ediyor
        Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğday hasadı devam ediyor