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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:11
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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Yeşilova Mahallesi'nde arkadaşlarıyla evlerinin önündeki parkta oynayan Hiranur Bostancı'ya sahipsiz köpek saldırdı. Durumu fark eden park bekçisi köpeği uzaklaştırarak küçük çocuğu kurtardı.

        Ailesi tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürülen Bostancı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Baba Necmi Bostancı, AA muhabirine, evlerinin önündeki parktaki köpeklerden birinin kızı Hiranur'a saldırdığını söyledi.

        Saldırı anında diğer çocukların çığlık attığını duyunca köpeğin kızına saldırdığını anladığını aktaran Bostancı, "O anda bekçi koşarak kızımı köpekten kurtardı. Bekçi olmasaydı kızımı parçalayabilirdi, Allah ondan razı olsun. Kızımı hastaneye götürdüm, tedavisinin ardından aşısını oldu ve eve getirdik. Bu başıboş köpekler benim kızım gibi başka çocuklara da zarar verebilir. Çocuklar parka gidemiyor, sokakta gezmeye korkuyor buna bir çözüm bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

        Amca Serhat Bostancı ise hastaneye gittiğinde yeğenini çok korkmuş bir halde gördüğünü ve personelin çocuğu sakinleştirmek için çaba harcadığını belirterek, sahipsiz köpeklerin her yerde gezdiğini bugün yeğeninin başına gelen bu olayın yarın başka birinin başına gelebileceğini kaydetti.

        Bekçi Refik İnce de parkta köpeğin saldırısını görünce bağırdığını ve koşarak küçük kızı köpekten kurtardığını ifade etti.

        İnce, "Ben olmasaydım köpek çocuğu mahvederdi, Allah'a çok şükür orada olmam çok iyi oldu." dedi.

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