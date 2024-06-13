Şanlıurfa'da "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında G1 piyade tüfeği ile 2 tabanca ve 16 tüfek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.