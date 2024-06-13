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        Şanlıurfa'da "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı

        Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında G1 piyade tüfeği ile 2 tabanca ve 16 tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:05
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        Şanlıurfa'da "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı
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        Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında G1 piyade tüfeği ile 2 tabanca ve 16 tüfek ele geçirildi.

        Kent merkezi ve 13 ilçede gerçekleştirilen uygulama, 313 jandarma personelinin katılımıyla 83 noktada yapıldı.

        Kontrollerde 2 bin 185 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı.

        Aramalarda, 25 gram esrar, G1 piyade tüfeği, 2 tabanca, 16 tüfek, 4 şarjör, 210 mermi, 12 farklı boyutlarda kılıç, hançer ve bıçak ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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