Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Necmettin Cevheri Bulvarı Haliliye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü önünde, İbrahim G. idaresindeki 80 LL 844 plakalı otomobil, Abdülkadir İ'nin kullandığı 63 B 0882 plakalı otomobil ve Mehmet O'nun yönetimindeki 63 İfşatlar 001 plakalı cip ile Mehmet T. kontrolündeki 42 AOU 349 plakalı otomobil çarpıştı.

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