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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:34
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        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Canlı hayvan pazarında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Faruk Yiğiter yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2’si Şanlıurfa’ya sevk edildi.

        Jandarma olay yeri ve hastanede önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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