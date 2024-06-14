Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Canlı hayvan pazarında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Faruk Yiğiter yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2’si Şanlıurfa’ya sevk edildi.
Jandarma olay yeri ve hastanede önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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