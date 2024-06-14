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        Şanlıurfa'da öğrenciler, kitap okumaya teşvik etmek için video hazırladı

        Karaköprü Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu öğrencileri, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla 4 dilde hazırladıkları videoyu yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:55
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        Şanlıurfa'da öğrenciler, kitap okumaya teşvik etmek için video hazırladı
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        Karaköprü Güzelşehir Şehit Mahmut Tekke Ortaokulu öğrencileri, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla 4 dilde hazırladıkları videoyu yayınladı.

        Okuldan yapılan açıklamaya göre, İngilizce öğretmeni Kevra Oturakçı tarafından organize edilen videoda öğrenciler Türkçe, Arapça, İngilizce ve Kürtçe çektikleri videoda, kitabı seven, sevdiren, kitap okuyan, okutan tüm kitap dostlarına mesaj verdi.

        Okulun müdürü Hasan Sarraoğlu, büyük emek verilerek hazırlanan bu videonun tüm bireyleri sosyal medya bağımlısı toplum olmaktan kurtarıp okuyan bir toplum haline getirmesi temennisinde bulundu.

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