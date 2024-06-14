Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile Hediye Ay (60), Mehmet Ali Ay (21), Kadir Ay (15), Hava Ay (37) ve Yakup Ay (4) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Halil Ay (38) idaresindeki 78 DE 044 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolu 5'inci kilometresinde şarampole devrildi.

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