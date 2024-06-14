Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki Nuray (31), Hatice (39), Muhammed Burak (1), Ecrin (5) ve Deniz Mirhan Ayatan (8) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Ayatan'ın (34) kullandığı 63 AAK 243 plakalı otomobil ile Hasan Merter (67) idaresindeki 63 ADE 051 plakalı traktör, Beyçeri Mahallesi'nde çarpıştı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu biri bebek, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

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