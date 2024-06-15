AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Yazmacı mesajında, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en kalbi duygularla kutladığını belirterek, tüm ibadetlerin kabul ve makbul olmasını temenni etti.

Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Yazmacı, mesajında şunlara yer verdi:

"Bayram vesilesiyle dualarımız, İsrail saldırısı altındaki Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyadaki Müslümanların huzura kavuşması yönündedir. Çocuk, kadın, yaşlı demeden pervasızca yapılan saldırıların, mazlumların akan kanları ve gözyaşlarının son bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olan bayramın tüm dünyada barışın tesisine de katkı sağlamasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha adil bir dünya düzeninin mümkün olduğunu belirttiği, insanı merkeze alan siyasetini yeryüzünde hakim kılabilirsek, kardeşçe barış içinde yaşamak mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam âleminin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyor, sağlık, huzur ve afiyetle nice bayramlara erişmemizi diliyorum."