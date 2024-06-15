Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Kurban Bayramı mesajı

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 09:38 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Kurban Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

        Yazmacı mesajında, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en kalbi duygularla kutladığını belirterek, tüm ibadetlerin kabul ve makbul olmasını temenni etti.

        Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Yazmacı, mesajında şunlara yer verdi:

        "Bayram vesilesiyle dualarımız, İsrail saldırısı altındaki Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyadaki Müslümanların huzura kavuşması yönündedir. Çocuk, kadın, yaşlı demeden pervasızca yapılan saldırıların, mazlumların akan kanları ve gözyaşlarının son bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olan bayramın tüm dünyada barışın tesisine de katkı sağlamasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha adil bir dünya düzeninin mümkün olduğunu belirttiği, insanı merkeze alan siyasetini yeryüzünde hakim kılabilirsek, kardeşçe barış içinde yaşamak mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam âleminin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyor, sağlık, huzur ve afiyetle nice bayramlara erişmemizi diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Havada korku dolu anlar!
        Havada korku dolu anlar!
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kuyumcuda alacak kavgası: 2 ölü
        Şanlıurfa'da kuyumcuda alacak kavgası: 2 ölü
        Şanlıurfa'da kuyumcuya silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kuyumcuya silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı