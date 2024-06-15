Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Kurban Bayramı mesajı
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Canpolat mesajında, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak insanlığa hayırlar getirmesini ve katliamlarının son bulmasını diledi.
Kurban Bayramı'nın bir yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneği olduğuna değinen Başkan Canpolat, mesajında şunlara yer verdi:
"Paylaşmayı sadece maddi olarak değil, tüm Müslümanların hem acılarını hem de sevinçlerini hissedebilmektir. Bayramın, birlik ve beraberlik olduğunu ifade ederken, bugün Filistin'de devam eden İsrail zulmü altında binlerce kardeşimizin şehit olduğu, binlerce evladımızın yetim-öksüz kaldığı bu günde, dualarımız onlarladır. Kurbanın, maddiyat değil maneviyat olduğunu hatırlatarak, manevi dünyamızın yenilendiği, tazelendiği Kurban Bayramının tekrar tüm insanlara hayırlar getirmesini ve katliamların son bulmasını Yüce Rabbimizden diliyorum."
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