Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki 46 kişiyi 7 milyon 722 bin lira dolandıran zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

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