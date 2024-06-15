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        Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 14 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:06
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        Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa merkezli 14 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 şüphelinin tutuklu olduğu dolandırıcılık dosyası üzerinde yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

        Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki 46 kişiyi 7 milyon 722 bin lira dolandıran zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

        Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Giresun, Hatay, Bursa, İzmir, Isparta, Çankırı, Diyarbakır, Kocaeli, Nevşehir, Muğla ve Yalova'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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