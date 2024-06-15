Şanlıurfa'daki bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün canlı hayvan pazarında yaşanan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla R.Ç'yi (56) gözaltına aldı.
Zanlı, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Siverek ilçesindeki canlı hayvan pazarında dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Faruk Yiğiter yaşamını yitirmiş, 6 kişi yaralanmıştı.
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