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        Şanlıurfa'daki bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:02 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:02
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        Şanlıurfa'daki bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün canlı hayvan pazarında yaşanan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla R.Ç'yi (56) gözaltına aldı.

        Zanlı, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        ​​​​​​​Siverek ilçesindeki canlı hayvan pazarında dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Faruk Yiğiter yaşamını yitirmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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