Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında, bu kutsal günleri̇n, bütün Müslümanlar i̇çi̇n bi̇r dayanışma ruhu oluşturmasını, Gazze'de yaşanan dramın durmasına vesile olmasını, Şanlıurfa'da da hoşgörü ve huzurun hakim olması temennisinde bulundu.

Bayram tatilinde tüm vatandaşların trafi̇k kurallarına uymalarını isteyen Şıldak, şunları kaydetti:

"Özelli̇kle bayramlarda oluşan yoğun trafi̇kte kurallara uymak, acele etmemek ve di̇kkatli̇ olmak gerçekten hayat kurtarıyor. Di̇kkat çekmek i̇stedi̇ği̇m bi̇r başka konu sorumsuz şeki̇lde si̇lahların kullanılmasıdır. Hiçbi̇r şeki̇lde havaya si̇lah atılması hoş görülebi̇lecek bi̇r davranış deği̇ldi̇r. Hangi̇ amaçla olursa olsun başkalarının hayatını tehdi̇t eden bütün davranışlar medeni̇yet dışıdır ve yasaklamıştır. Kurban Bayramı'nda ayrıca çevre ki̇rli̇li̇ği̇ oluşmamasında özelli̇kle di̇kkat etmeni̇zi̇ ri̇ca edi̇yorum. Kurban attıklarının etrafa bırakılmaması, çevreni̇n hepi̇mi̇zi̇n ortak mi̇rasi olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Kurban Bayramının Şanlıurfa'da huzur ve coşku içinde kutlanması temennisiyle bütün vatandaşlarımıza en derin sevgi̇ ve saygılarımı sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum."