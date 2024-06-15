Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan Kurban Bayramı mesajı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:21 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan Kurban Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Vali Şıldak, mesajında, bu kutsal günleri̇n, bütün Müslümanlar i̇çi̇n bi̇r dayanışma ruhu oluşturmasını, Gazze'de yaşanan dramın durmasına vesile olmasını, Şanlıurfa'da da hoşgörü ve huzurun hakim olması temennisinde bulundu.

        Bayram tatilinde tüm vatandaşların trafi̇k kurallarına uymalarını isteyen Şıldak, şunları kaydetti:

        "Özelli̇kle bayramlarda oluşan yoğun trafi̇kte kurallara uymak, acele etmemek ve di̇kkatli̇ olmak gerçekten hayat kurtarıyor. Di̇kkat çekmek i̇stedi̇ği̇m bi̇r başka konu sorumsuz şeki̇lde si̇lahların kullanılmasıdır. Hiçbi̇r şeki̇lde havaya si̇lah atılması hoş görülebi̇lecek bi̇r davranış deği̇ldi̇r. Hangi̇ amaçla olursa olsun başkalarının hayatını tehdi̇t eden bütün davranışlar medeni̇yet dışıdır ve yasaklamıştır. Kurban Bayramı'nda ayrıca çevre ki̇rli̇li̇ği̇ oluşmamasında özelli̇kle di̇kkat etmeni̇zi̇ ri̇ca edi̇yorum. Kurban attıklarının etrafa bırakılmaması, çevreni̇n hepi̇mi̇zi̇n ortak mi̇rasi olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Kurban Bayramının Şanlıurfa'da huzur ve coşku içinde kutlanması temennisiyle bütün vatandaşlarımıza en derin sevgi̇ ve saygılarımı sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'daki bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli gözaltı...
        Şanlıurfa'daki bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheli gözaltı...
        Viranşehir Kaymakamı Koç, şelengo hasadına katıldı
        Viranşehir Kaymakamı Koç, şelengo hasadına katıldı
        Şanlıurfa merkezli 14 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 39 tutukla...
        Şanlıurfa merkezli 14 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 39 tutukla...
        Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 36 şüpheli tutukla...
        Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 36 şüpheli tutukla...
        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Kurban Bayramı mesajı
        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Kurban Bayramı mesajı
        Şanlıurfaspor'da başkanlığa Mehmet Giray Küçük seçildi
        Şanlıurfaspor'da başkanlığa Mehmet Giray Küçük seçildi