Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

14 Haziran'da M.T'nin Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'ndeki bir kuyumcuya düzenlediği silahlı saldırıda Eyyüp A. ve Nurullah T, hayatını kaybetmiş, İbrahim Halilullah T. yaralanmıştı.

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