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        Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:26 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:26
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        Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'ndeki bir kuyumcuya girerek 2 kişiyi öldüren, 1 kişi yaralayan M.T. yakalandı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        14 Haziran'da M.T'nin Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'ndeki bir kuyumcuya düzenlediği silahlı saldırıda Eyyüp A. ve Nurullah T, hayatını kaybetmiş, İbrahim Halilullah T. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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