Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'ndeki bir kuyumcuya girerek 2 kişiyi öldüren, 1 kişi yaralayan M.T. yakalandı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
14 Haziran'da M.T'nin Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'ndeki bir kuyumcuya düzenlediği silahlı saldırıda Eyyüp A. ve Nurullah T, hayatını kaybetmiş, İbrahim Halilullah T. yaralanmıştı.
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