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        Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor

        Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:40
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        Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor
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        Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor.

        Kentin birçok noktasında kurulan pazarlardaki satışlar, bayramda da sürüyor.

        Hayvan yetiştiricileri ellerindeki kurbanlıkları satmak, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için pazarlık yapıyor.

        Besici Nedim Çiftçi, AA muhabirine, bayramın ilk günü kurbanlıkların bir kısmını sattığını, bugün de satışlarının devam ettiğini belirterek, "Fiyatlarımız uygun. 10-12 bin lira arasında satışımız var. Burada kısmetimizi bekliyoruz, almak isteyen vatandaşları bekliyoruz." diye konuştu.

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