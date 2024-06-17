Şanlıurfa'da sulama göletine giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama göletine giren çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama göletine giren çocuk hayatını kaybetti.
Kırsal Dardağan Mahallesi'nde Abdullah Buğday'ı (11) bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Buğday'ın kıyafeti sulama göleti yakınlarında bulundu.
Çocuğun cansız bedeni, iş makineleriyle suyu boşaltılan gölette bulundu.
Buğday'ın cesedi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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