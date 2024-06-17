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        Şanlıurfa'da sulama göletine giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama göletine giren çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:55
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        Şanlıurfa'da sulama göletine giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama göletine giren çocuk hayatını kaybetti.

        Kırsal Dardağan Mahallesi'nde Abdullah Buğday'ı (11) bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Buğday'ın kıyafeti sulama göleti yakınlarında bulundu.

        Çocuğun cansız bedeni, iş makineleriyle suyu boşaltılan gölette bulundu.

        Buğday'ın cesedi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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